Moradores da Vila Regina, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fecharam a MG-050 na tarde deste domingo (16). Eles colocaram fogo em pneus e galhos e pedem às autoridades que na cidade tenha mais creches onde as crianças possam ficar durante o dia.

Os manifestantes protestam depois que o garoto Eduardo Ferreira de Oliveira, de 2 anos, ter morrido após cair dentro de um lago.

O corpo da criança foi encontrado na última sexta-feira (14), boiando em uma lagoa a cerca de 50 metros de casa. As causas do óbito serão investigadas pela Polícia Civil. Eduardo foi visto pela última vez na Alameda Flamboyant na manhã da última quarta (13). Enquanto a mãe trabalhava, ele brincava com as irmãs no quintal, quando empurrou o portão e saiu.

A Polícia Militar esteve no local e a rodovia já foi liberada.

A reportagem do Hoje em Dia não conseguiu contado com a prefeitura de Juatuba para falar sobre a reivindicação dos moradores.