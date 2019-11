Os moradores de Rio Piracicaba, município que fica na região Central de Minas Gerais, participaram, na tarde deste sábado (30), de um simulado de rompimento de barragem. O treinamento foi realizado para os habitantes de 14 bairros, que ficam nas Zonas de Autossalvamento (ZAS) e de Segurança Secundária (ZSS) das barragens Diogo, Monjolo e Porteirinha. Empregados da mina Água Limpa também fizeram o exercício.

Durante o simulado, os moradores foram treinados a seguirem por rotas seguras em caso de rompimento de barragem. A atividade, de caráter preventivo, envolveu moradores de 1.587 residências e 234 unidades comerciais. No total, 4,6 mil pessoas eram esperadas no simulado.

Em nota, a Defesa Civil ressaltou que a atividade é uma ação preventiva e está prevista no Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM), atendendo determinação dos órgãos reguladores.

Vias que foram interditadas durante o simulado:

- MG-123 KM 1,5 sentido BR-381 e Jacuí para Rio Piracicaba, próximo ao ponto de ônibus Comunidade de Boa Vista

- MG-123 KM 15,7 próximo da entrada da comunidade do Vilela – sentido Alvinópolis

- Estrada de acesso à Florália e Santa Bárbara para Rio Piracicaba – próximo da Comunidade de Cachoeirinha – Zona Rural

- Bifurcação da entrada do bairro São Sebastião (Estiva) com a estrada de Comunidade do Potreiro

Neste ano, a Defesa Civil Estadual já realizou 10 simulados de evacuação de emergência. Confira os anteriores:

- Barão de Cocais - 25/03/2019

Participantes: 3626 participantes (60% do esperado)

- Santa Bárbara - 29/03/2019

Participantes: 834 participantes (50% do esperado)

- Itabirito - 31/03/2019

Participantes: 4770 participantes (109% do esperado)

- Nova Lima - 31/03/2019

Participantes: 2400 (57% do esperado)

- Raposos - 31/03/2019

Participantes: 794 (33% dos esperados)

- São Gonçalo do Rio Abaixo - 04/04/2019

Participantes: 2674 (109% do esperado)

- Barão de Cocais - 18/05/2019

Participantes: 1600 (27% do esperado)

- Conceição do Mato Dentro - 06/07/2019

Participantes: 129 (32% do esperado)

- Itabira - 17/08/2019

Participantes: 7.770 (41% do esperado)

