Moradores de cinco casas localizadas no bairro Jockey Clube, em Curvelo, na região Central de Minas, tiveram de deixar seus lares às pressas, nesta quinta-feira (26), depois de uma depressão no solo provocar um abalo nas estruturas das edificações. O acidente geológico provocou trincas no solo e nas estruturas de algumas residências. De acordo com a Prefeitura do município, está sendo estudada a melhor forma para se ajudar as famílias atingidas.

O afundamento do solo aconteceu por causa de uma dolina, nome técnico para a depressão na superfície de terrenos calcários. De acordo com a Copasa, há duas adutoras na região que não foram afetadas. Caso o afundamento se agrave, a companhia irá realizar intervenções no local para evitar o desabastecimento na região. A Defesa Civil de Curvelo irá avaliar os danos provocados pelas rachaduras.

Veja a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Curvelo: