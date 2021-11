Moradores dos bairros Adelaide, Caiçara, Messias, Monsenhor e Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, ficarão sem abastecimento nesta terça-feira (2). O motivo é uma obra de manutenção que será realizada pela Copasa.

De acordo com a companhia de saneamento, um vazamento entre as ruas Itoró e Jacarina, no Padre Eustáquio, exigirá a suspensão temporária do abastecimento. Em nota, a Copasa afirma que o serviço será concluído até o fim da tarde.

Dessa forma, moradores das regiões afetadas deverão ponderar no consumo para não ficarem sem água nas caixas. A previsão é que o abastecimento seja retomado após às 19h.

