Moradoes de um edifício residencial na rua Matipó, no bairro Santo, região Centro-Sul de Belo Horizonte, tiveram de deixar os apartamentos às pressas na madrugada deste sábado (22), após um incêndio em sete veículos na garagem. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 2h foi feito um chamado dando conta de que um carro pegou fogo no estacionamento do condomínio, que tem 8 andares e 11 apartamentos. Já no local, os militares precisaram forçar a entrada do prédio e evacuar os moradores, por conta das fortes chamas e de relato de pequenas explosões.

Dos sete veículos atingidos pelo fogo, três deles teriam ficado mais danificados, sendo um motocicleta e dois carros de passeio.

Interdição

Após os militares finalizarem os trabalhos, por volta de 5h, a Defesa Civil de BH compareceu no local e vistoriou a estrutura. Conforme avaliação, o prédio seguirá interditado.

"Vistoria constatou risco de queda da laje da garagem, parte elétrica comprometida, ferragens expostas. Permanece interditado preventivamente", informou o órgão em nota.

O responsável pelo condomínio foi notificado e orientado pelos técnicos da Defesa Civil a mantér medidas de isolamento, adotar ações de mitigação do risco e recuperação do local.

