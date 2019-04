Um incêndio ocorrido dentro de um apartamento em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (11) fez com que a Defesa Civil municipal interditasse todo o prédio nesta sexta (12) por causa do risco de a estrutura ruir. Pelo menos quatro famílias já deixaram seus apartamentos e o local está isolado. O engenheiro Marcelo Ferreira explica a situação do edifício:





Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um curto-circuito em uma instalação elétrica do apartamento tenha iniciado o incêndio. Mas testemunhas relataram que o fogo teria sido causado por um homem envolvido com tráfico de drogas.

O fogo se alastrou rapidamente e destruiu todo o apartamento, causando riscos ainda para os outros apartamentos. Conforme explica o engenheiro Marcelo Rodrigues Ferreira, da Defesa Civil de Contagem, o edifício está cheio de trincas e, inclusive, aconteceu um alagamento devido a um cano que se rompeu. Ainda não é possível saber qual fim terá o prédio, mas o órgão não descarta a possibilidade de demolição.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Contagem, as quatro famílias que tiveram que deixar seus imóveis já foram incluídas no bolsa-moradia do município, que é um aluguel social no valor de R$ 460,13. Elas terão direito ao benefício até que a situação de seus apartamentos seja resolvida.

