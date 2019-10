O idoso de 78 anos que teve 80% do corpo queimado durante incêndio em um asilo de Pará de Minas, na região Centro-Oeste do Estado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um outro idoso, que também teve 80% do corpo incendiado, continua internado.

O asilo pegou fogo na terça-feira (1º) e, na madrugada do dia seguinte, as duas vítimas foram transportadas de helicóptero até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. A unidade de saúde é referência no tratamento de queimados. A morte foi registrada na manhã de quinta-feira (3).

De acordo com o HPS, o estado de saúde do outro idoso, que tem 60 anos, é grave.

Cigarro

O incêndio aconteceu no Lar dos Idosos, que fica no bairro JK. Conforme testemunhas, o fogo teria sido provocado por um cigarro. Um dos homens estaria fumando quando dormiu e deixou a guimba cair no colchão. Rapidamente o fogo se alastrou e atingiu o quarto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas. Equipes da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pará de Minas socorreram os idosos, que foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que fica na própria cidade.

Contudo, devido a gravidade dos ferimentos das vítimas, os idosos foram transferidos para o HPS.

Leia mais:

Asilo pega fogo e idosos têm 80% dos corpos queimados em Pará de Minas; cigarro provocou fogo