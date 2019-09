O homem que foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (11), depois de um grave acidente na BR-491, entre Paraguaçu e Alfenas, no Sul de Minas, que culminou em uma explosão, morreu na madrugada desta quinta-feira (12). Ele foi levado em estado grave ao hospital Bom Pastor, em Varginha.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Varginha, não foram as queimaduras que levaram o homem à morte, mas os vários traumas sofridos no acidente, especialmente na cabeça e no tórax. O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal da cidade e aguarda-se a chegada de parentes para o reconhecimento. Até o momento, não se sabe a identidade da vítima.

A vítima estava dentro de um caminhão carregado com etanol. A batida envolveu ainda um caminhão com botijões de gás e um Celta. Três pessoas morreram no local. Uma mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alfenas e passa bem.