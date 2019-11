A estudante de 23 anos, que caiu de um trenzinho na Savassi, durante comemoração de formatura do curso de Direito, morreu na manhã desta quinta-feira (28). "Recebi essa triste notícia de amigos e familiares da estudante. Foi uma fatalidade. Era a menina que mais estava se divertindo", informou Mateus Viana, proprietário do trenzinho que circula pela região, realizando passeios.

O acidente foi por volta de 00h10. Testemunhas contaram que Larissa Cristine Silva Maciel aparentava ter bebido e teria iniciado uma discussão com uma pessoa dentro do veículo, quando resolveu descer com o trenzinho ainda em movimento.

De acordo com Mateus Viana, eles tinham parado na praça, geralmente como fazem, para que os estudantes pudessem dançar ou ir ao banheiro, uma parada de cerca de 15 minutos. "Faltava meia hora para acabar o passeio, a estudante tinha discutido com outra menina e elas foram colocadas em vagões diferentes. Tínhamos acabado de arrancar, quando ela resolveu se levantar. Nosso segurança tentou ajudar, os personagens também, mas ela se desequilibrou. O cabelo enrolou na roda do veículo", contou Mateus.

De acordo com boletim de ocorrência, a jovem teve traumatismo crânioencefálico gravíssimo e trauma no tórax. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital João XXIII.

O dono do veículo, o motorista e os personagens foram levados para o Detran, onde prestaram depoimento. O motorista fez o teste do bafômetro, que acusou zero para ingestão de álcool.

De acordo com Mateus, a empresa está prestando todo atendimento necessário à família da jovem.

Momentos antes do acidente, a estudante se divertia com os amigos, durante o percurso do trenzinho. pic.twitter.com/K3EbMwAAMg — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 28, 2019

Leia mais:

Jovem cai de trenzinho na Savassi e fica gravemente ferida durante comemoração de formatura