Morreu na noite de quinta-feira (2) mais uma vítima da explosão ocorrida em uma siderúrgica em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, no dia 27 de dezembro. O homem, que se encontrava em estado grave na Unidade de Queimados do Hospital João XXIII após ter ficado com 80% do corpo queimado, morreu às 22h30, de acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

No sábado passado, já havia sido anunciada a morte de um homem de 33 anos que tinha ficado com 90% do corpo queimado após a explosão. Uma terceira vítima sofreu queimadura na região dos olhos e foi atendida no Complexo de Saúde São João de Deus, sendo logo liberada.

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar as causas da explosão ocorrida na siderúrgica, localizada na BR-494. Serão ouvidos representantes da empresa, engenheiros de segurança e técnicos, além de diversas testemunhas que estavam no momento da explosão.

A explosão

Conforme informações passadas pelos funcionários aos bombeiros, o silo de armazenagem (poeira de carvão) teve superaquecimento, gerando uma pequena explosão que rapidamente se propagou para outras áreas da empresa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o procedimento correto previa que se abrisse primeiro um mecanismo que funciona como uma válvula de alívio, o que não foi feito pelos funcionários. A corporação atuou por quatro horas para combater o incêndio decorrente da explosão.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa.