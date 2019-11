Aos 70 anos, morreu, na madrugada deste sábado (23), o chargista e ilustrador Gerson Salvador Pinto – mais conhecido como Son Salvador, como assinava as obras. Ele estava internado no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH, para tratar problemas respiratórios quando o quadro evoluiu para falência múltipla de órgãos, informou o jornal Estado de Minas, onde Son Salvador trabalhava. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Bosque da Esperança, região Norte de Belo Horizonte.

Son Salvador trabalhou por 43 anos no Estado de Minas. Lá, publicou charges e ilustrações sobre diversos temas. Desde política nacional e internacional, até a situação dos times mineiros em campeonatos. Na última publicada no perfil pessoal no Instagram, em junho deste ano, Salvador desenho uma Raposa desnorteada. "Onde estou? Para onde vou? Quem sou eu", perguntava o mascote do Cruzeiro, fazendo referência à situação do time no Campeonato Brasileiro.

Veja algumas charges de Son Salvador: