A professora Vera Lúcia Andrade, da Faculdade de Letras da UFMG, morreu nessa quarta-feira (31). A causa do óbito não foi informada. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira (1), no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Especialista na obra de Murilo Rubião e Clarice Lispector, ela teve papel importante na criação e consolidação do Acervo de Escritores Mineiros (AEM).

Graduada em Letras na maior federal de Minas, em 1969, a docente era doutora pela Universidade de Paris III (Sorbonne-Nouvelle). Durante 25 anos, ela ministrou a disciplina Teoria da Literatura, na graduação, e Teoria da Literatura, Literatura Brasileira e Literatura Comparada, no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Letras, do qual foi coordenadora.

Vera Lúcia aposentou-se em 1995, permanecendo como pesquisadora do CNPq, com bolsa de produtividade em pesquisa. Em 2001, ingressou na Universidade do Vale do Rio Doce (Univale), onde foi professora, coordenadora do curso de Letras e diretora da Faculdade de Ciências, Educação e Letras.

A docente também trabalhou no Instituto Superior de Ensino Anísio Teixeira/Fundação Helena Antipoff. Era pesquisadora na área de Teoria Literária, e seus principais temas de interesse eram a literatura fantástica, acervos literários e as obras de Murilo Rubião e Clarice Lispector.

Originalidade

Em nota publicada nas redes sociais, o Acervo de Escritores Mineiros lamentou a morte de Vera Lúcia, destacando que ela desenvolveu "trabalho pioneiro e original dedicado à conceituação da pesquisa em arquivo e à obra de Murilo Rubião em particular".

A equipe do projeto enfatizou sua "atuação atenta e competente" na UFMG e em outras instituições e sua importante contribuição para "a implantação e desenvolvimento do AEM".

Leia mais:

Filha descobre morte da mãe ao ver corpo fora do necrotério de UPA de BH; espaço estava lotado

BH terá vacinação contra Covid para idosos de 68 anos nesta sexta; sábado não haverá imunização

AGU defende no STF suspensão de decretos que proíbem cultos religiosos