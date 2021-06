Minas confirmou mais dois óbitos de crianças e adolescentes por complicações da Covid-19. Nesta quinta-feira (10), foram registradas as mortes de um bebê menor de 1 ano e de um paciente com idade entre 10 e 19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

As idades exatas não são divulgadas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a doença já matou 30 bebês, 28 crianças de 1 a 9 anos e 44 jovens de até 19. Ao todo, 102 óbitos já foram confirmados no Estado.

As mortes fazem parte do grupo de 42.319 mineiros vítimas da enfermidade. Só nas últimas 24 horas, mais 319 mortes foram computadas no Estado. Em relação ao número de casos da doença, 11.043 foram registrados em um dia.

Até o momento, o novo coronavírus já contaminou quase 1,6 milhão de pessoas. Desses, 1,5 milhão estão recuperados e outros 92.765 em observação.

