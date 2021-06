Minas Gerais confirmou mais um óbito de crianças e adolescente por complicações da Covid-19. Nesta segunda-feira (14), conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), morreu um paciente na faixa etária entre 10 e 19 anos. A idade exata não foi divulgada.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a doença já matou 30 bebês, 28 crianças de 1 a 9 anos e 45 jovens de até 19. Ao todo, 103 óbitos já foram registrados no Estado.

O documento também atualizou outros dados sobre a evolução da pandemia em Minas. Nas últimas 24 horas, 30 mortes foram registradas em decorrência da enfermidade, totalizando 43.154 vidas perdidas em território mineiro.

No mesmo período, 1.862 novos casos foram confirmados para a doença. Agora, ao todo, são 1.684.962 pessoas que já testaram positivo para a Covid no Estado. Além disso, 94.721 pacientes seguem em acompanhamento médico e outras 1.547.087 pessoas são consideradas recuperadas da doença.

Vacinação

Até o momento, Minas recebeu 10.700.956 doses de vacinas contra a Covid do Ministério da Saúde; dessas, enviou 10.658.421 para Unidades Regionais de Saúde (URS); as quais 10.152.366 foram para os municípios.

Vacinação em Minas segue lenta

Do total de imunizantes, 5.428.474 foram aplicados em primeira dose; e 2.542.292 em reforço. Em relação à população do Estado, 25,50% desse público recebeu a dose inicial; e 11,94% a segunda dose. Mais dados sobre a vacinação podem ser vistos no vacinômetro do governo de Minas (clique aqui).

