Minas Gerais confirmou mais três óbitos de jovens por complicações relacionadas à Covid-19. Nesta quinta-feira (27) foram registradas as mortes de uma criança com idade entre 1 e 9 anos e de dois pacientes de 10 a 19 anos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). As idades exatas não são divulgadas.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a doença já matou 27 bebês menores de 1 ano, 25 crianças e 40 jovens entre 10 e 19 anos. Ao todo, 92 óbitos já foram confirmados até a manhã desta quinta.

As mortes fazem parte do grupo de 39.784 pessoas que perderam a vida durante a pandemia. Em relação ao número de casos da doença, 9.590 foram confirmados nas últimas 24 horas. Até o momento, o novo coronavírus já contaminou mais de 1,5 milhão de pessoas. Desses, 1,4 milhão estão recuperados e outros 85.555 em observação.

