Minas Gerais registrou 51 novas mortes e 2.644 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o Estado chegou a 1.110 óbitos e 53.351 infectados pelo novo coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e foram divulgados nesta sexta-feira (3).

De acordo com o boletim epidemiológico, a taxa de letalidade da doença em Minas é de 2,1%. Até o momento, 251 municípios registraram óbitos pelo vírus. A enfermidade, no entanto, já fez vítimas em 717 das 853 cidades mineiras.

Belo Horizonte é o epicentro da doença. Na capital, 168 vidas perdidas já foram atestadas. Além disso, a cidade lidera o número de casos, com 6.976 confirmações. Por causa o aumento dos números, o prefeito Alexandre Kalil decidiu na quinta-feira (2) que o município vai permanecer fechado por mais alguns dias.

Na metrópole, apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar e, alguns deles, em horários estipulados pela prefeitura. Por causa do forte impacto econômicos para os comerciantes, Kalil prorrogou o prazo para pagamento de alguns tributos.

Em Minas, Uberlândia é a segunda cidade com mais notificações, com 6.974 casos e 92 óbitos.

Curados

Do total de infectados no Estado, 31.682 estão recuperados e são considerados livres do vírus. Outros 20.559 seguem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 6.110 pacientes com Covid-19 precisaram de internação hospitalar.

Leia também:

Bolsonaro sanciona lei que torna obrigatório o uso de máscara

Comércio: Pedro Leopoldo adota sistema 'abre duas semanas, fecha uma'