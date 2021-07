O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia subiu para 18.909.037. Em 24 horas, foram registrados 54.022 novos casos de Covid-19.

Já a quantidade de brasileiros que não resistiram às complicações da doença somam 528.540. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde confirmaram 1.648 novos óbitos.

Até hoje havia 1.027.827 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 somou 17.352.670.

Os novos dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada nessa quarta-feira (7), que consolida informações levantadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Estados

O balanço diário do Ministério da Saúde também traz os dados por Estado. No alto do ranking de mais mortes estão São Paulo (130.935), Rio de Janeiro (56.321), Minas Gerais (47.378), Rio Grande do Sul (31.976) e Paraná (31.843).

Na ponta de baixo estão Acre (1.761), Roraima (1.770), Amapá (1.861), Tocantins (3.279) e Alagoas (5.467).

Vacinação

Conforme o painel do Ministério da Saúde sobre a operacionalização da campanha de imunização contra a Covid-19, até o momento foram distribuídas para as unidades da federação 143, 9 milhões de doses. Foram aplicadas 107,8 milhões de doses, sendo 79,7 milhões da primeira dose.

Leia Mais:

Taxa de ocupação em UTI Covid cai em Belo Horizonte e chega a 60,8%

Anvisa autoriza estudos da ButanVac com vacinação em humanos