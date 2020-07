Belo Horizonte registrou nesta terça-feira (21) um novo recorde diário de mortes por coronavírus. De acordo com o novo boletim epidemiológico da prefeitura, foram 35 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de pessoas que perderam a vida na capital chegou a 378, o que representa um aumento de quase 100% nas mortes em apenas duas semanas. No dia 7 de julho, o boletim epidemiológico indicava 190 mortes pela doença entre moradores da capital mineira.

Ainda segundo o novo boletim, a cidade tem 14.089 casos confirmados, sendo que 2.708 deles ainda são de pacientes em acompanhamento (internados ou em isolamento domiciliar).

A região com maior número de mortes continua sendo Venda Nova, com 58 vidas perdidas por causa do novo coronavírus. Em seguida, aparecem as regionais Nordeste (com 50 óbitos), Noroeste (45) e Centro-Sul (45).

Assim como acontece em todo o mundo, os homens são as principais vítimas do novo coronavírus. Das 378 mortes confirmadas, 207 são de homens e 171 de mulheres. De acordo com a prefeitura, 100% dos óbitos estão relacionados a algum fator de risco ou comorbidade – sendo a cardiopatia a doença crônica mais presente entre as vítimas.

