A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos na tragédia ocorrida em Brumadinho, na Grande BH, subiu para 241. Conforme o órgão, o corpo de uma vítima foi retirado do meio da lama e identificado no Instituto Médico-Legal (IML) da capital. Segundo o último levantamento, 29 pessoas continuam desaparecidas desde o rompimento da mina Córrego do Feijão.

O desastre aconteceu no fim de janeiro deste ano e as buscas pelas vítimas continuam sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros. Nesta segunda-feira (20), o 116º dia de buscas, a corporação conta com 135 militares no local. Eles estão distribuídos em 21 pontos diferentes e tem o auxílio de 124 máquinas pesadas, além de um drone.

As buscas não têm prazo para serem encerradas, de acordo com os bombeiros.

Leia mais:

Vale garante segurança de trabalhadores na construção de muro em Barão em caso de rompimento

Talude de barragem em Barão de Cocais pode se romper a qualquer momento, dizem autoridades

MECAInhotim: música e solidariedade até domingo em Brumadinho