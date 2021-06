A 16ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que começa nesta quarta-feira (23), está estruturada em três frentes temáticas - preservação, história e educação.

Com o tema central “Memórias entre diferentes tempos", a mostra pretende fazer um resgate da produção audiovisual no Brasil nos anos 1990 e dialogar sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor com a pandemia.

A 16ª CineOP será realizada entre os dias 23 e 28 de junho, em ambiente online devido à pandemia da Covid-19. Estão programados filmes, debates, masterclasses internacionais, rodas de conversas, atrações artísticas que terão transmissão gratuita pelo site do festival.

Na área da educação, a proposta é tentar aprimorar as metodologias utilizadas no Ensino Remoto Emergencial, que, cada vez mais tem se apoiado na força da imagem e do som nos processos de aprendizado realizados à distância.

A coordenadora geral do CineOP Raquel Hallak conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as novidades da mostra neste ano, nesta terça-feira (22), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.