A 25º edição da Mostra de Cinema de Tiradentes foi transferida para o formato 100% virtual em função do aumento de casos de Covid-19 e da alta transmissibilidade da variante Ômicron no país. O evento, que estava marcado de 21 a 29 de janeiro, seria híbrido, com programação presencial e on-line. O anúncio da mudança foi feito nessa sexta-feira (14) pela produtora da mostra e teve o apoio do Governo de Minas, da Prefeitura de Tiradentes, patrocinadores, parceiros e equipes.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a CEO e diretora da Universo Produção, Raquel Hallak, comunicou a decisão. "Não é fácil. Já estava tudo preparado, montado, a cidade recebeu toda a estrutura, as pessoas se programando para ir, com passagens aéreas compradas, mas é dentro do cenário que a gente tem, a conclusão é que salvar vidas é o mais importante", desabafou a diretora.

Em nota, os organizadores explicaram que o momento é complexo e que pensar de forma coletiva e consciente é o caminho mais prudente para tomar a decisão. "Mesmo seguindo todos os protocolos sanitários relativos à pandemia de Covid-19, em conformidade com o Programa Minas Consciente, as altas taxas de transmissibilidade inesperadamente altas da variante Ômicron estão exigindo um cuidado ainda maior".

Apesar da mudança no formato, a Mostra de Tiradentes mantém a data de realização do evento (21 a 29 de janeiro). A programação pode ser acessada no site da mostra.







​Mostra de Cinema de Tiradentes

A Mostra de Cinema de Tiradentes é o maior evento do cinema brasileiro contemporâneo em formação, exibição e difusão realizado no país. Na 25ª edição o evento apresenta, exibe e debate o que há de mais inovador e promissor na produção audiovisual brasileira, em pré-estreias mundiais e nacionais. Ao longo dos anos, a trajetória rica e abrangente do evento ocupa lugar de destaque no centro da história do audiovisual e no circuito de festivais realizados no Brasil.



