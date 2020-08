Um jovem que estava desaparecido desde sexta-feira (7) em Caratinga, no Leste de Minas Gerais, foi localizado, com vida, 12 horas depois de sofrer um acidente na MG-329, que liga o município a Bom Jesus do Galho, também na região. Em uma motocicleta, o jovem teria saído de casa às 21h35 para ir ver a mãe, no distrito de Sapucaia.

No entanto, no caminho ele acabou saindo da pista e foi arremessado em um brecho às margens da rodovia.

Sem notícias do homem, a família procurou a Polícia Civil para registrar o sumiço. Imediatamente, investigadores percorreram o trajeto que ele teria feito, segundo as informações repassadas pelos denunciantes.

"Ele teria deixado a residência no bairro Santa Cruz, em Caratinga, com destino ao distrito de Sapucaia. Ele conduzia uma motocicleta e acabou saindo da pista, sendo arremessado em um brejo às margens da rodovia. Desde então, a família estava sem informações sobre o seu paradeiro", conta o delegado Luiz Eduardo Gomes.

O rapaz foi encontrado na manhã deste sábado, por volta de 9h30. Ainda segundo o policial, a vítima estava consciente, com ferimento na cabeça e aparentemente sem fraturas no corpo.

O homem foi foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até um hospital da região.

