Um motociclista se chocou, no final da manhã deste domingo (16), contra um cavalo na MG 424, próximo à Cdade do Galo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Copro de Bombeiros, o condutor foi levado em estado grave para o hospital João XXIII enquanto o animal morreu no local.

O acidente ocorreu por volta de 11h30, no sentido Vespasiano, e quando os militares chegaram para fazer os primeiros procedimentos, o motociclista respirava com dificuldade, com escoriações e sangramentos. Ele foi transportado de helicóptero para o hospital.