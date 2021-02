Um homem morreu após um acidente com a moto que pilotava, uma Harley Davidson, no Anel Rodoviário, sentido Espírito Santo, na altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha, na madrugada desta sexta-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que passava pelo local viu a vítima, de 39 anos, caída na margem da pista, próximo ao canteiro da via, e acionou a corporação. Um médico do Samu constatou o óbito.

O veículo foi recolhido pela PM. A perícia esteve no local e removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. A Polícia Civil vai investigar o caso.

