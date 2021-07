Um motociclista de 37 anos morreu após a colisão do veículo dele com um carro na LMG-633, altura do km 26, próximo ao distrito de Mocambinho, em Porteirinha, no Norte de Minas, na noite desse sábado (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel VW Gol bateu na moto, causando o incêndio de ambos. Os agentes de Janaúba, na mesma região, foram chamados e constataram que, com o choque entre os veículos, o motociclista foi arremessado, vindo a falecer na hora, antes mesmo da chegada da corporação.

Os Bombeiros não localizaram o proprietário do automóvel no local. Eles fizeram o resfriamento dos veículos para que fosse possível removê-los pelo serviço de guincho. A perícia da Polícia Civil compareceu e liberou o corpo do motociclista para o serviço funerários.

Os veículos envolvidos também foram liberados pela polícia. O caso será investigado.

