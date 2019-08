Um motociclista, de 50 anos, morreu após ser atingido por um carro que fazia conversão em local proibido em uma rodovia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no início da noite deste domingo (11). O acidente ocorreu na ALMG 2555, nas imediações do km 04.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista estava trafegando no sentido do bairro Residencial José Bernardino, quando foi fechado por um Corsa prata. O carro, conforme a corporação, estava realizando uma conversão em um local proibido.

Com o impacto da batida, o motoqueiro foi arremessado para o acostamento da rodovia. Foram identificadas fraturas da cervical, da clavícula e das pernas. Ainda conforme os bombeiros, o motociclista sofreu um corte no torax que desencadeou uma hemorragia. O homem morreu ainda na rodovia.