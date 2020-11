O motorista de uma carreta que transportava combustível foi mantido refém por bandidos na noite dessa quarta-feira (11), no bairro Vila Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte. Os criminosos levaram o caminhão, que tinha uma carga avaliada em mais de R$ 100 mil. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do caminhão, de 42 anos, seguia pela rua Contorno Rodoviário, por volta das 19h30, quando um carro Polo entrou na frente do veículo de carga, impedindo a passagem.

Armado com uma pistola, um passageiro desceu e entrou na carreta, obrigando a vítima a fazer novo trajeto. Ao chegar no viaduto da avenida João César de Oliveira, em Contagem, na Grande BH, o motorista da carreta foi obrigado a entrar no Polo, onde foi colocado deitado no banco traseiro.

A partir desse momento, ele não conseguiu mais acompanhar o percurso. O homem foi solto em um bairro próximo à BR-040, na altura da Ceasa.

Ainda segundo o motorista, os autores utilizaram um aparelho que bloqueia o rastreador da carreta. O veículo de carga e os suspeito ainda não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a primeira Delegacia da Polícia Civil, no Barreiro.

A carreta estava carregada com 10 mil litros de diesel BS10, 5 mil litros de diesel BS500, 10 mil litros de gasolina comum e 5 mil litros de etanol.