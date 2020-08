Um motorista de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado com 11 kg de pasta base de cocaína escondidos no painel do carro que dirigia, na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de domingo (16).

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu durante patrulhamento tático e, diante do nervosismo do condutor, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, que vinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

À polícia, o suspeito informou que receberia R$ 5 mil pelo transporte e que teria sido ameaçado de morte, caso não levesse a carga para a cidade capixaba.

Maconha

A PRF também apreendeu, no domingo, 600 kg de maconha que eram transportados por um micro-ônibus pertencente à prefeitura de Carmo da Mata. A ocorrência aconteceu na BR-152, próximo a Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro.

Durante fiscalização, policiais desconfiaram de alguma irregularidade após o motorista afirmar que retornava do interior de São Paulo. "Um micro-ônibus oficial de Minas Gerais transitando em outro Estado, em um domingo, não parecia uma situação normal", destacou a PRF em nota à imprensa.

Os agentes entraram em contato com a prefeitura de Carmo da Mata e foram informados de que existia um registro de furto do veículo desde junho. Em uma busca mais detalhada, encontraram a droga debaixo do veículo.

O motorista foi detido e encaminhado para a Polícia Federal de Uberlândia, também no Triângulo Mineiro.