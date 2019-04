A polícia tenta identificar o motorista de uma caminhonete que atropelou três idosas na madrugada desta sexta-feira (19) em Passos, no Sul de Minas Gerais. As vítimas estavam saindo de um velório quando acabaram atingidas pelo veículo na avenida JK, no Centro do município.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as três mulheres estavam atravessando a via por volta de 1h quando o carro perdeu o controle ao passar em um quebra-molas, atingiu outro veículo que seguia no sentido contrário e as atropelou. Após o acidente, o suspeito fugiu sem prestar socorro às vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas para a Santa Casa de Passos. As idosas de 65 e 78 anos sofreram ferimentos leves, enquanto outra, de 74 anos, sofreu afundamento de crânio.

Tentou ajudar e também se feriu

Uma outra mulher de 49 anos, que estava na rua, acabou se ferindo ao tentar ajudar as idosas a não serem atropeladas. Ela bateu a cabeça no chão e também precisou ser socorrida com ferimentos leves.

Até o início da tarde desta sexta o motorista e o passageiro que causaram o acidente ainda não haviam sido identificados ou presos.

