Um motorista com sinais de embriaguez perdeu o controle do carro às margens do Anel Roviário e capotou sobre dois barracões na madrugada desta sexta-feira (13), na comunidade Vila da Luz, no bairro Goiânia, região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no carro - dois homens e duas mulheres - e ficaram levemente feridas.

De acordo com a corporação, o chamado ocorreu por volta das 04h40. O automóvel virou e ficou com as rodas para cima.

Em um dos barracões atingidos morava uma família de cinco pessoas. No outro, havia oito moradores. Com o impacto, um bloco de concreto se desprendeu e foi arremessada contra um garoto. Ele foi atingido nas costas e apresentava dificuldades respiratórias.

A vítima foi socorrida pelos militares e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Sabará. Todos os ocupantes do automóvel também foram levados para a mesma UPA.

Os vizinhos das famílias se exaltaram com a situação e a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) o condutor, que apresentou hálito etílico, olhos avermelhados e andar cambaleante, será encaminhado para o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), onde será apresentado à Polícia Jurídica.



A Defesa Civil foi ao local para realizar vistoria. Dos imóveis atingidos, apenas um foi interditado. As vítimas recusaram abrigo oferecido pelas autoridades e serão encaminhadas para casa de parentes.