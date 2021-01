O motorista de um veículo passou mal ao volante, bateu o carro em uma bomba de diesel e provocou uma pequena explosão, seguida de incêndio, em um posto de combustíveis no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, no fim da noite desta quinta-feira (21).

Os militares do 1º Batalhão do Corpo de Bomeiros foram chamados ao local e, ao chegarem, constataram que as chamas já estavam sendo controladas. Os agentes realizaram o trabalho de resfriamento, para evitar novas explosões.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor do automóvel tem 40 anos e estava sozinho no veículo Volkswagen Jetta, de cor prata. Conforme contato com a esposa da vítima, ele havia tomado um remédio antidepressivo momentos antes de sair de casa, por volta das 23h30.

Com a colisão, a vítima bateu a cabeça e precisou ser levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Barreiro.

