Um homem de 56 anos foi detido com suspeita de embriaguez após bater uma Ferrari em um poste na entrada do aglomerado Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte, no final da noite de terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista se recusou a fazer uso do etilômetro, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida e foi levado para o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran), no Centro.

O veículo batido é um modelo 2005, avaliado em R$ 600 mil.

O próprio motorista, que não se feriu, foi quem acionou a PM depois de tentar manobrar a Ferrari. O carro, que teve algumas avarias, foi liberado pelos agentes e retirado por um guincho particular.