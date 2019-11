Um motorista, de 21 anos, foi preso na manhã deste domingo (3), depois de bater o carro em poste no bairro Gutierrez, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Jovem apresentava sinais de embriaguez e durante as buscas, os militares encontraram ecstasy e quase três mil reais em dinheiro com ele.

Uma mulher, que seria passageira do carro, também foi detida

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 6h, por uma testemunha que passava pela avenida Raja Gabáglia, na altura do número 450. Ela informou que havia ocorrido um acidente e os dois ocupantes do veículo teriam fugido do local.

Rapidamente os militares conseguiram rastrear as duas pessoas que foram presas em flagrante.

Durante as buscas, a PM encontrou no bolso do motorista R$ 2.790,00 em notas de diversos valores e um pote contendo dois comprimidos de ecstasy. Ele contou que teria comprado a droga para consumir em uma festa eletrônica com amigos.

O jovem se negou a fazer o teste do bafômetro, mas conforme os policiais, ele apresentava forte cheiro de bebida e confessou ter consumido algumas latas de cerveja.

O carro foi rebocado e a dupla foi preso por tráfico de drogas e encaminhada para a Central de Flagrantes 3 (Ceflan3), no bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha.