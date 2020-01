Um homem de 51 anos foi preso após atropelar e matar um pedestre, de 32, em Betim na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (13). Segundo a Polícia Militar, o condutor teria saído cambaleando do carro e confessou ter ingerido bebida alcóolica.

O acidente aconteceu na avenida Juiz Marco Túlio Isaac e com o impacto da batida, o veículo caiu dentro do córrego e com o impacto, a vítima também foi jogada para dentro do córrego. Moradores da região que passavam pelo local ajudaram no socorro e seguraram a cabeça dele para que não se afogasse.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem não resistiu e morreu a caminho do hospital.

O motorista foi levado para a Delegacia de Plantão de Betim.

Morte na Raja Gabálgia

No domingo (12) foi enterrado o corpo da gerente de indústria farmacêutica, de 47 anos, que também morreu após ser atropelada na noite de sábado (11), na avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) ela foi atingida por uma BMW X1 quando desceu do carro para ir a um supermercado.

O motorista fugiu e está sendo procurado por agentes da Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos (DEAV).