Um carro bateu em um poste no cruzamento das avenidas do Contorno e Nossa Senhora do Carmo, na Savassi, Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (4). O motorista do veículo, segundo testemunhas, estava embriagado.



De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro foi detido sob a suspeita de dirigir sob influência de álcool. O estado de saúde do homem não foi informado. A corporação também não informou para onde ele foi levado, a identidade dele e nem se o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, pois a ocorrência ainda não havia sido finalizada.



A batida ocorreu justamente no cruzamento das duas avenidas e o trânsito chegou a ficar lento entre 9h e 10h. Um amigo do motorista que estava na via aguardando o reboque que buscaria o carro informou ao Hoje em Dia que o motorista havia bêbado. Ele não soube, entretanto, falar para onde o condutor foi levado.



