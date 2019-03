Com máscaras da série "La Casa de Papel", três homens agrediram e roubaram o motorista de um ônibus em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (14). Os criminosos ainda tentaram atear fogo no coletivo jogando álcool na roda do veículo, mas não conseguiram.

Conforme o boletim de ocorrência, o fato aconteceu no ponto final da linha 3503A (Santa Terezinha /São Gabriel), na rua Santa Leopoldina, bairro Ouro Minas, região Nordeste da capital. O condutor do veículo esperava para realizar uma viagem quando foi abordado pelos criminosos. Dois dos três homens portavam armas, sendo uma submetralhadora e uma pistola. Um deles deu uma coronhada no motorista, que ficou com uma luxação na testa.

Durante o crime, a máscara de um deles caiu, o que permitiu a identificação por uma testemunha. Após a fuga, o homem de 24 anos foi reconhecido devido ao cabelo rosa. Com o assaltante foram encontrados R$ 90 e ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão I (Deplan). Os outros dois ainda não foram localizados.