Um motorista de ônibus da linha 30 (Estação Diamante/Centro) foi ameaçado de morte por um jovem que tentou usar o serviço sem pagar, no Centro de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (13). O rapaz foi levado para a delegacia para prestar depoimento.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do coletivo afirmou que passava pela Praça 7 quando um jovem de 21 anos entrou no ônibus, na altura entre a avenida Amazonas e a rua Santa Catarina, e afirmou que pularia a catraca para não pagar a passagem.

O profissional, então, teria dito que isso não era possível, o que teria provocado uma reação violenta no rapaz. O jovem teria afirmado que "gravou a cara" do motorista e que encheria a cara dele "de bala".

O motorista seguiu viagem e avistou uma base da PM. No local, o trabalhador relatou a situação aos militares. À PM, o jovem afirmou que não ameaçou o homem. Uma testemunha, no entanto, corroborou a versão do motorista.

O jovem foi levado para a Central de Flagrantes (Ceflan) 2, no bairro Floresta, na região Leste de BH, onde prestou depoimento e foi liberado.

