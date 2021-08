O motorista de ônibus que atropelou e matou um homem de 52 anos na sexta-feira (6), na Avenida Sinfrônio Brochado, na região do Barreiro, em BH, foi encaminhado na manhã deste sábado (7) para o sistema prisional.



De acordo com a Polícia Civil, agentes autuaram em flagrante o suspeito de 38 anos após ouvir testemunhas e analisar imagens coletadas pela equipe da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (Depict).



Os registros indicam que a vítima andava na faixa de pedestres gesticulando para o condutor da linha 3053, que reduziu a velocidade após arrancar o ônibus novamente, jogando a vítima ao chão. Em seguida, as rodas traseiras do veículo passaram sobre o corpo do homem. Ele foi atendido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Segundo o delegado Davi Batista Gomes, inicialmente o caso seria tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas, "após as investigações preliminares, acabou ocorrendo um flagrante de homicídio doloso com dolo eventual".



O motorista, que não tem antecedentes criminais, foi encaminhado ainda na sexta para o plantão do Departamento Estadual de Investigação a Crimes de Trânsito (Deictran), onde foi autuado e, neste sábado, conduzido ao Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp), no bairro Gameleira, região Oeste da capital. Ele ficará à disposição da Justiça.

