O motorista do ônibus que caiu de um viaduto da BR-381, em João Monlevade, na sexta-feira (4), se apresentou a uma delegacia da cidade nesta segunda-feira (7). O homem pulou do veículo no momento em que percebeu a perda dos freios e estava desaparecido desde o acidente.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que o motorista se apresentou à delegacia e prestará depoimento durante a tarde, mas afirmou que o conteúdo da oitiva não poderá ser divulgado, devido à Lei do Abuso de Autoridade.

Uma representante da empresa de turismo alagoana, responsável pelo veículo, também foi ouvida na delegacia de Monlevade na manhã desta segunda. Até o momento, 16 pessoas foram ouvidas no inquérito que investiga as causas do acidente.

Havia 48 pessoas no ônibus e 19 delas morreram. Os corpos já foram trasladados para Mata Grande, Alagoas, e para a capital de São Paulo nesta segunda-feira.

Quinze feridos já receberam alta médica. Há ainda sete pessoas internadas no Hospital Margarida, em Monlevade. Em Belo Horizonte, estão três dos feridos que estavam em estado mais grave. Um adulto e uma criança estão no João XXIII, enquanto outra criança está no João Paulo II.

