Um motorista de ônibus ficou ferido no início da manhã desta segunda-feira (3) após passar mal ao volante e bater o coletivo no muro de duas casas no bairro Cardoso, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Na hora da batida o veículo transportava alguns passageiros, mas nenhum deles ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente com o ônibus da linha 328 (Estação Barreiro / Cardoso B) aconteceu na rua Barão de Monte Alto por volta das 5h50. A suspeita é que o condutor, de 59 anos, tenha sofrido uma crise convulsiva. Testemunhas, que vivem nas casas atingidas, contaram que acordaram no início da manhã com um grande estrondo e, ao saírem, encontraram o coletivo pendurado e com o muro já destruído.

Já os passageiros relataram que o motorista perdeu a consciência e estava espumando pela boca, com sintomas de convulsão, logo após a batida. No acidente, um padrão de energia acabou sendo danificado e, por existir risco de choque, a área precisou ser isolada. Ainda conforme a polícia, a Cemig foi acionada e fez as manutenções necessárias.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital Santa Rita, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A PM conversou com ele, que disse não se lembrar da hora do acidente, sendo que a última imagem que se lembra é de ter deixado um passageiro na rua onde bateu, tendo recobrado a consciência somente quando já era socorrido.

Ele se queixava de dores no tórax e também teve um corte na língua, provavelmente pela contração involuntária no momento da convulsão.

A ocorrência foi encerrada na delegacia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).



