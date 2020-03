Um motorista de aplicativo de 35 anos foi socorrido e hospitalizado após levar sete facadas e ser abandonado em um matagal na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (12). Ele foi vítima de um assalto entre as cidades de Ibirité e Mário Campos, e dois suspeitos do crime, um jovem de 18 anos e outro de 22, foram presos. Outros dois homens conseguiram fugir e até a manhã desta quinta ainda não haviam sido encontrados.

Segundo a Polícia Militar, a vítima recebeu a solicitação de uma mulher para fazer uma corrida pelo aplicativo, de Ibirité a Mário Campos, mas, chegando ao local de embarque, se deparou com quatro homens. Mesmo assim, ele decidiu prosseguir com a viagem e, em determinado momento, o grupo anunciou o roubo e passou a ameaçar o condutor durante o trajeto.

Um deles pegou uma faca e esfaqueou a vítima sete vezes, nas costas, abdômen e pescoço. Depois disso, os suspeitos colocaram o motorista no porta-malas do carro, um Volkswagen Gol prata, antes de o abandonarem no matagal. Em seguida, o grupo fugiu em direção a Sarzedo.

O carro possuía rastreador veicular e os militares conseguiram localizá-lo no bairro Milionários, no Barreiro, ainda com os suspeitos. Houve uma perseguição até que os homens bateram o veículo no canteiro do cruzamento das avenidas Olinto Meireles e Waldir Soeiro Emrich. Dois jovens que estavam no carro foram presos e outros dois seguem foragidos.



Com os detidos foram encontrados cartões e documentos da vítima. A dupla disse à polícia que pediu a corrida "para dar um rolé". O motorista segue internado.

