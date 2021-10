Um motorista de aplicativos, de 33 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (29), na região da Pampulha. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 4h, quando o passageiro anunciou assalto e o motorista reagiu.

Do banco de trás, o suspeito desferiu cinco facadas no motorista, que atingiram braço, ombro, pescoço e até a orelha da vítima. Após os golpes, o agressor fugiu. O motorista conseguiu dirigir até a UPA Norte, onde foi atendido.

A PM localizou o assaltante, após verificar câmeras de vigilância nos arredores do local do crime. Pelas imagens foi possível confirmar as declarações da vítima, e mostra um indivíduo saindo rapidamente do carro. O agressor confirmou que participou da ação, mas afirma que não estava sozinho. A vitima fli encaminhada para o hosptial Risoleta Neves. e seu quadro de saúde é estável.

