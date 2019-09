Quatro menores foram apreendidos em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (5), por suspeita de esfaquear um motorista de aplicativo durante um assalto frustrado. A vítima levou sete facadas, no pescoço, cabeça e tórax, e foi socorrido até o Hospital Risoleta Neves.

De acordo com o major André Bastos, comandante da 180 Cia do 36º BPM, por volta das 3h os quatro adolescentes (três de 14 anos e um de 17) pediram um carro via aplicativo, nas proximidades de um shopping em Venda Nova. A corrida era para Vespasiano e o assalto foi anunciado quando o caro se aproximou do bairro Angicos.

O motorista reagiu e sofreu as facadas. Três meninos estariam armados. Os adolescentes não conseguiram roubar o carro e saíram do veículo em direção ao bairro Serra Dourada, deixando a vítima ferida no local.

A PM foi acionada e encontrou os suspeitos rapidamente. Eles foram levados à delegacia e as famílias dos quatro compareceram ao local. De acordo com o major, dois adolescentes já tinham passagem por ato infracional análogo a roubo e tráfico de drogas. Um deles estava cumprindo medida socioeducativa até semana passada.

“Recomendamos sempre que a vítima não reaja a um assalto. Esse motorista colocou a vida dele em risco”, explicou o major.

