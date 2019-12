Um homem de 39 anos morreu depois que o carro que dirigia bateu de frente com um caminhão baú na BR-040, na altura deAlfredo Vasconcelos, próximo a Barbacena, no Campo das Vertentes, na madrugada desta sexta-feira (27).

A mulher dele, de 37 anos, foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O casal é de Belo Horizonte.

De acordo com relato do motorista do caminhão, o VW Gol rodou na pista e acabou invadindo a pista contrária, colidindo de frente com o veículo de carga. O trânsito ficou parcialmente interditado enquanto era feito o resgate da vítima.