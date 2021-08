Um motorista, de 60 anos, ficou gravemente ferido em um acidente, na manhã deste domingo (1), na avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Pampulha, na Região Noroeste de Belo Horizonte,

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um Fiat Chronos e bateu em uma BMW no viaduto em cima do Anel Rodoviário, próximo ao shopping Del Rey . O motorista do carro importado fugiu. No veículo dele foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas.

O condutor teve perda temporária de consciência por cerca de 20 minutos. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do João XXIII com suspeita de fratura em um dos braços.