Um caminhão atropelou cinco pessoas à beira da BR-459 na noite desse sábado (17), no povoado de Capote, em Piranguinho, no Sul de Minas. Três pessoas ficaram feridas e duas morreram no local. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel seguia sentido Pouso Alegre. Quando os militares chegaram ao local, dois dos pedestres, um rapaz de 21 anos e uma moça de 22, já estavam sem vida.

Outro jovem, também de 22, foi arremessado em uma ribanceira de 20 metros, situada às margens da rodovia, pela força do impacto provocado pelo caminhão. A guarnição realizou o resgate, em local de difícil acesso. Ele estava em estado grave e foi encaminhado pelo SAMU para receber atendimento médico.

As outras duas vítimas, duas mulheres de 18 e 19 anos, tiveram apenas ferimentos leves. Ambas foram socorridas e conduzidas pela Unidade de Resgate (UR) até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.

Conforme a corporação, não há informações se o grupo transitava no meio da pista e se o local tinha espaço apropriado para o tráfego de pedestres. Também não foi relatado se o trecho tinha iluminação pública e boa visibilidade.

A princípio, o veículo teria surpreendido as vítimas pelas costas. Não foi informado se o caminhão estava em alta velocidade e com os faróis acesos. As testemunhas também não souberam dizer se o motorista buzinou antes da colisão.

Leia mais:

Mais de 800 kg de maconha originária do Paraguai são apreendidos em BH

Batida entre duas carretas termina com uma morte na BR-040; pista foi interditada no sentido RJ