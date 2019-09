Um caminhoneiro ainda não identificado morreu, no início da manhã deste sábado (28), após a carreta carregada de maçãs que ele conduzia tombar na BR-381, na altura de Rio Manso, na região Central do Estado.

A rodovia ficou parcialmente interditada nos dois sentidos por mais de dez horas, mas foi completamente liberada por volta das 17h, segundo a Autopista Fernão Dias, que administra o trecho da rodovia.

As informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta que o acidente aconteceu por volta das 6h30 na altura do km 527. O veículo, com uma câmara fria repleta de maçãs, seguia no sentido Belo Horizonte quando tombou, atravessou a mureta central e foi parar somente no sentido São Paulo.

Com isso, uma faixa ficou interditada em cada sentido, o que causou lentidão de cerca de 1 km para os motoristas que passaram pela BR-381 ao longo de todo o dia.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente fatal.

