O motorista de um veículo ficou ferido após colisão com um caminhão na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na região Central do Estado, na manhã desta sexta-feira (9).

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate do homem, que ficou preso às ferragens e foi levado para um hospital de Itabira para atendimento médico. A vítima apresentou suspeita de fratura em uma das pernas, ferimento na região da pelve e reclamou de dores no pescoço.

Segundo os militares do Posto Avançado de Nova União, o acidente ocorreu no km 47 da rodovia. O motorista do caminhão não se feriu.