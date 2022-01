Um motorista de um ônibus da linha suplementar morreu, na noite dessa quarta-feira (5), depois de perder o controle de direção, bater contra a mureta central e tombar o veículo no Anel Rodoviário, próximo ao viaduto São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria sido arremessado para fora do ônibus devido ao impacto e morreu no local. Não havia passageiros no momento do acidente.

Ainda de acordo com os militares, o veículo seguia no sentido Vitória e a pista chegou a ficar totalmente interditada devido a ocorrência.

Leia mais:

Carreta carregada com carvão tomba na Via Expressa, em Contagem

Trânsito no elevado Dona Helena Greco é liberado após quase 12 horas de interdição em BH

Temporada de chuvas esburaca ruas de BH e motoristas têm prejuízo com danos nos carros; veja fotos