Uma mulher de 45 anos e os dois sobrinhos dela, um menino de oito anos e um adolescente de 15 anos, sofreram escoriações após o veículo em que estavam ter caído de uma altura aproximada de 12 metros, em um viaduto no bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher relatou que conduzia o automóvel pelo viaduto da Via 240 quando perdeu o controle do carro e caiu na avenida Risoleta Neves. O VW Fox ficou com os pneus virados para a cima. Diversos alimentos que estavam no porta-malas do veículo ficaram espalhados pela pista.

Apesar do susto e das imagens impressionantes, por sorte a família sofreu apenas escoriações, mas foi levada com urgência pelos Bombeiros e pela equipe do Samu para atendimento no Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, na região Leste.

Com a queda, houve vazamento de combustível do automóvel na pista, que foi interditada pela Polícia Militar para a realização dos trabalhos de socorro. Apesar do derramamento de material inflamável, os Bombeiros controlaram a situação e não houve incêndio.

